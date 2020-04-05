الصادقون النيابية تكشف لـ”العهد نيوز” عن محاولات خارجية لاشاعة الفوضى في ذي قار

2020/04/05 | 10:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن كتلة الصادقون النيابية في محافظة ذي قار عبد الأمير الدبي، عن وجود محاولات خارجية لاشاعة الفوضى في المحافظة، فيما بين أن هناك جهات داخلية وأخرى وخارجية تقف وراء كسر حظر التجوال في ذي قار. وقال الدبي في حديث لـ”العهد نيوز ” اليوم الأحد، ان “جهات خارجية تقف وراء إشاعة الفوضى لنشر فيروس كورونا […]

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