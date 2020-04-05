2020/04/05 | 10:47 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🟠بالفيديو : اعتقال "حسوني الوسخ " أحد قيادات أفواج مكافحة الدوام في ذي قار واعترافات خطيرة, يذكر أن حسوني احد أبرز شخصيات فوج مكافحة الدوام.🟠أشترك معنا بقناة التلكرام https://t.co/juu81gxqvM […]

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