2020/04/05 | 10:47 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الاحد، استمرار استلام الجباية من المواطنين خلال أيام حظر التجوال، لافتة إلى أن إيقافها يحتاج إلى قرار حكومي.
وقال المتحدث باسم الوزارة احمد العبادي في تصريح […]
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وقال المتحدث باسم الوزارة احمد العبادي في تصريح […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠الكهرباء: مستمرين بالجباية وإيقافها يحتاج لقرار حكومي) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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