🟠الكهرباء: مستمرين بالجباية وإيقافها يحتاج لقرار حكومي

2020/04/05 | 10:47 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الاحد، استمرار استلام الجباية من المواطنين خلال أيام حظر التجوال، لافتة إلى أن إيقافها يحتاج إلى قرار حكومي.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد العبادي في تصريح […]

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