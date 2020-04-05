صحة كردستان : تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/05 | 10:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، اليوم الأحد، (5 نيسان 2020)، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، انتقلت لهم العدوى من المصاب الذي شارك في مجلس عزاء بأحد أحياء المدينة.وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه إنه “استمراراً لإجراء الفحوصات والبحث عن المشتبه بهم تم تشخيص 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد”.[…]

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