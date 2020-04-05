ترامب يدعم عقار جديد ما زال تحت الاختبار لعلاج فيروس كورونا

2020/04/05 | 10:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت؛ دعمه لعقار ما زال تحت الاختبار لعلاج فيروس كورونا، قائلا “إنه قد يأخذ هذا الدواء بنفسه” ويشجع آخرين بموافقة الأطباء على أن يفعلوا المثل.وانتقد ترامب في لقائه اليومي مع الصحفيين بعض الولايات لطلبها عددا من أجهزة التنفس الصناعي من الحكومة الاتحادية أكثر مما تحتاجه.وقال ترامب إن […]

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