للحد من تفشي كورونا.. الحشد يعفر الساحات والمتنزهات العامة في كربلاء

2020/04/05 | 10:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء يواصل اللواء السادس في الحشد الشعبي، اليوم الاحد، تعفير وتعقيم الاحياء في محافظة كربلاء المقدسة للحد من تفشي فايروس كورونا.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “طبابة اللواء السادس عفرت الساحات العامة والمتنزهات في عدد من احياء مدينة كربلاء المقدسة”.وأضاف البيان، أن “عملية التعفير رافقتها أيضا […]

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