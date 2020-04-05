الديوانية تعلن عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا

2020/04/05 | 10:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت دائرة صحة الديوانية، اليوم الأحد، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

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