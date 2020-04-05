وفاة مصاب بفيروس كورونا وتسجيل ست اصابات جديدة في النجف الاشرف

2020/04/05 | 10:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة للنجف عن وفاة مصاب بفيروس كورونا , اليوم الاحد , ما يرفع حالات الوفاة الى خمس وفيات، وتسجيل ست اصابات جديدة بعد اجراء الفحص المختبري لـ (٩٨)، حالة مشتبه بها.وذكر اعلام الدائرة في بيان وتلتقه وكالة صدى: ان المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف ، اصبح 181حالة مؤكدة ،منها 53

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