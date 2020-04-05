نقيب الصحفيين العراقيين اللامي: قرار عدم اشراك الاعلام في خلية الازمة ليس حكيما

2020/04/05 | 10:53 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ان عدم التعاطي الشعبي مع قرارات خلية الازمة ، هو نتيجة ضعف التوجه الاعلامي لعدم اشراك الاعلام في خلية الازمة.وقال اللامي في تصريح متلفز :” ان القرار لم يعد حكيما بعدم اشراك الاعلام في خلية الازمة ، خاصة وان الازمة ليست في العراق وحده ، بل العالم كله

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