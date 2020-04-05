الكهرباء توضح سبب استمرار الجباية من المواطنين خلال أيام حظر التجوال

2020/04/05 | 10:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الكهرباء، الاحد، استمرار استلام الجباية من المواطنين خلال أيام حظر التجوال، لافتة إلى أن إيقافها يحتاج إلى قرار حكومي.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد العبادي، إن “الوزارة مستمرة باستلام الجباية من المواطنين خلال أيام الحظر، حيث إن أسعارها مدعومة بنسبة 94%، مؤكداً أنها لن تؤثر على حياة المواطنين لكون قيمتها قليلة جداً لا […]

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