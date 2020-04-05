قيادي بحزب البارزاني: عبد المهدي الاوفر حظا برئاسة الوزراء

2020/04/05 | 10:58 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، الأحد، أن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المه...

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