انطلاق عملية امنية لملاحقة بقايا داعش الارهابي شمالي بغداد

2020/04/05 | 10:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت صباح اليوم عملية امنية لملاحقة بقايا داعش الارهابي شمالي بغداد.وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد وتلتقه وكالة صدى ” على بركة الله انطلقت صباح اليوم الاحد، الفرقة السادسة والقطعات الملحقة بها بعملية امنية شمالي بغداد، لملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية لتعزيز الامن والاستقرار في مناطق الخضراء ، الخزنة ، السلمان “.

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