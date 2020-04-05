عندما يتآمر حماة الدستور على الدستور !!!

2020/04/05 | 11:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي لم يكن قرار الهيئة العامة العامة في محكمة التمييز الاتحادية في 17 / 03 / 2020 الذي صادق على قرار محكمة بداءة الكرخ في 09 / 02 /...أكمل القراءة ←

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