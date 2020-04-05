من هالمال حملوا اجمال!!

2020/04/05 | 11:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:صادق السامرائي أرسل صديق لي مقطع تسجيلي لمعمم تزين وجهه لحية بيضاء , وعلى جبينه طرر , ويتكلم على أنه يمثل الدين وما ينطق عن الهوى , فهو أعلم العالمين...أكمل القراءة ←

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