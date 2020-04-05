سنحرق العراق لو مرر الزرفي ..قراءة في المشهد

2020/04/05 | 11:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:د.لبيب سلطان يوميا ومنذ ترشيح الزرفي تأتي التصريحات النارية والتغريدات والمقابلات التلفزيونية لقادة الكتل والميليشيات باعلان وكأنه يوم الحشر قادم اذا مرر الزرفي في البرلمان، فمنهم من سيحرق العراق ،...أكمل القراءة ←

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