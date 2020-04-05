2020/04/05 | 11:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت محافظتا كربلاء والديوانية، يوم الأحد، عن شفاء 8 حالات مصابة بفيروس كورونا.

وقال المُتحدث الإعلامي لدائرة صحة كربلاء سليم كاظم في بيان ورد لـشفق نيوز، إنه " تم اليوم ، تماثُل ( 7 ) مُصابين ب‍فيروس كُورونا للشفاء ( 4 ذكور و3 أناث ) ، تراوحت أعمارهُم بين ( 52 _ 79 ) عاماً ، والمُسَجلين بالحالات ( 9 ، 11 ، 12 ، 16 ، 17 ، 20 ، 22 ) في وقت إصابتهم بالفيروس ، وموَزعين على مناطق ( العسكري ، الشبَانات ، السلالمة ، التحدي ، المُدراء ، البلدية ، شارع ميثم التمار )".

وأضاف أنه "بذلك يرتفع إجمالي حالات الشفاء في المحافظة إلى ( 18) حالة"، موضحا "أما الحالات الـ ( 42 ) المُتبقيَة فهي قيد العلاج في ردهة الحُميات ( الحياة ) في مدينة الإمام الحُسين ( ع ) الطبية، وتتلقى الرعاية الصحية المُكَثفة ، حسب اللوائح الصحية العالمية".

وتابع كاظم أن " الإعلان عن حالات الشفاء ، لا يتم إلاَ بعد إجراء العديد من الفحوصات المُختبرية التي تُثبت تعافي المُصاب بشكل تام".

وفي سياق مُتَصل ، أوضح كاظم ، أنَه " تم سحب ( 40 ) نمُوذج لحالة مُشتَبه بها ، وإرسالها الى مُختبر الصحة المركزي في بغداد ، لتوكيد حالة الإصابة من عدمها ، حيث وردت نتائجها سليمة ، وتخلو من الإصابة بهذا الفيروس"، مُشيراً الى إن " الدائرة ، تُجَدد دعوتها للمواطنين ، للتعاون معها من خلال التقَيَد بتوصيات خليتي الأزمة المركزية والمحلية وفي مُقدمتها الإلتزام بحظر التجوال ، والإلتزام بالإرشادات التوعوية والتثقيفية ، التي تُصدرها وزارة الصحة ومؤسساتها الصحية لضمان سلامتهم من الإصابة بالفيروس الوبائي ".

يُشار إلى أن الحصيلة الإجمالية للمُصابين بالمرض في عموم كربلاء ، وصلت إلى ( 66 ) حالة حتى الآن " ، بضمنها ( 6) حالة وفاة".

من جانبها أعلنت دائرة صحة الديوانية تماثل مصابة بالفيروس للشفاء.

وذكر بيان للدائرة، أنه "تم فحص 45 نموذجا لأشخاص مشتبه بهم وكانت النتيجة سالبة، أي لا توجد إصابة جديدة"، مشيرا إلى "اكتساب الشفاء للمرأة المصابة بفيروس كورونا من اهالي الشامية".

وأوضح البيان ان "عدد الاصابات الكلي بلغ 7، وعدد حالات الشفاء 4، وعدد الوفيات 1".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعافي 8 مصابين بكورونا في محافظتين عراقيتين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعافي 8 مصابين بكورونا في محافظتين عراقيتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).