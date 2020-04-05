صحة كردستان ترد على اتهامات قرصنة ومصادرة شحنة أدوية لغسل الكلى

2020/04/05 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

نفى وزير الصحة في إقليم كردستان، سامان برزنجي، الأحد (5 نيسان 2020)، اتهامات أنباء قرصنة ومصادرة شحنة طارئة لمستلزمات مرض الديلزة (غسل الكلى).

وقال برزنجي في تصريح صحفي نقلته وسائل اعلم كردية، إن "هذه الادعاءات لا أساس لها وغير صحيحة".

وأضاف، أن "الشحنة المشار إليها أطلقت منذ أول أمس الجمعة".

وكانت وسائل محلية قد أفادت، في وقت سابق من اليوم، بأن "سلطات رسمية في كردستان قرصنت وصادرت شحنة طارئة للمستلزمات الطبية الخاصة بمرض الديلزة عائدة ل‍وزارة الصحة في سيطرة شيراوا (بين أربيل وكركوك)، واحتجزت سيارات النقل".

بغداد اليوم- متابعة

أعلن وزير النفط، ثامر الغضبان، الأحد، تأجيل عقد مؤتمر الدول المنتجة والمصدرة للنفط، لغاية يوم الخميس المقبل، عازياً الأمر "لأسبابٍ فنيَّة".





وقال الغضبان، في تصريح صحفي، إنَّ "المؤتمر الذي كان مقرراً انعقاده ا

بغداد اليوم- متابعة

اعلنت مؤسسة الشهداء، الاحد (05 نيسان 2020)، المباشرة بتوزيع 100 ألف دنيار منحة طوارئ إلى ذوي الشهداء لمواجهة آثار انتشار كورونا.

وقال رئيس المؤسسة كاظم عويد في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "المؤسسة باشرت بتو

بغداد اليوم ـ نينوى

اصدرت خلية الازمة في محافظة نينوى، اليوم السبت، قرارات جديدة للوقاية من فيروس كورونا.

وقال المكتب الاعلامي للمحافظ نجم الجبوري، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "انسجاما مع قرارات خلية الازمة المركزية وتوجيهات منظمة الص

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