انطلاق عملية أمنية في 3 مناطق شمالي بغداد

2020/04/05 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأحد (5 نيسان 2020)، انطلاق عملية أمنية في ثلاث مناطق شمالي العاصمة.

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