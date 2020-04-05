2020/04/05 | 11:03 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انطلاق عملية أمنية في 3 مناطق شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأحد (5 نيسان 2020)، انطلاق عملية أمنية في ثلاث مناطق شمالي العاصمة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انطلاق عملية أمنية في 3 مناطق شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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