2020/04/05 | 11:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: د.نجاة السعيد مع استمرار أزمة كورونا، يهيمن خطر انتشار الشائعات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكن من الصعب أيضاً حتى مع تزايد الأخبار المزيفة والمؤثرين غير المسؤولين، أن تقنع الجماهير وخاصة جيل الألفية (مواليد 1985 إلى 1995)، وجيل Z (مواليد 1996 إلى 2010) أن يخفف من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويستخدم الإعلام التقليدي لأن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسائل التواصل الاجتماعي والمصداقية.. نجاة السعيد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسائل التواصل الاجتماعي والمصداقية.. نجاة السعيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).