المنافذ تنفي دخول زوار ايرانيين : لا صحة لما ينشر بمواقع التواصل

2020/04/05 | 11:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/نفت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل بشأن دخول زوار إيرانيين إلى البلاد، رغم إغلاق المنافذ الحدودية، بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا.وقالت الهيئة في بيان إن ما جرى تداوله بشأن "دخول زوار إيرانيين عبر منفذ (زرباطية) مهران الحدودي، مناف للحقيقة".وأكد البيان إغلاق المنفذ المذكور وباقي المنافذ الحدودية أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري مع الجارتين إيران والكويت، تنفيذا لتوجيهات خلية الأزمة ومجلس الوزراء لمنع تفشي الوباء" .

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