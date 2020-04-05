2020/04/05 | 11:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستذكر سيادة نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد مأساة الكورد الفيليين قبل أربعين عاماً عندما هاجم أزلام النظام وبكل وحشية بيوت الكورد الفيليين وإبعادهم قسرياً واعتقال شبابهم ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم بسبب مواقفهم التاريخية والمشرفة وتطلعاتهم نحو الحرية والديمقراطية ورفضهم للأنظمة القمعية.نائب رئيس المجلس وبهذه المناسبة الأليمة أفاد بقوله:” الفيليون مكون أصيل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بشير الحداد في ذكرى عمليات الأنفال ضد الكورد الفيليين قبل 40 عاماً: الفيليون مكون أصيل قدموا تضحيات كبيرة ويجب إنصافهم وإعادة حقوقهم) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بشير الحداد في ذكرى عمليات الأنفال ضد الكورد الفيليين قبل 40 عاماً: الفيليون مكون أصيل قدموا تضحيات كبيرة ويجب إنصافهم وإعادة حقوقهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).