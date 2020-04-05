2020/04/05 | 11:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأحد، عن تصريف مليون متر مكعب من مياه المجاري يومياً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة بغداد تعلن تصريف مليون م3 من مياه المجاري يومياً) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة بغداد تعلن تصريف مليون م3 من مياه المجاري يومياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).