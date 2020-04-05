2020/04/05 | 11:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وجهت النائبة عالية نصيف سؤالاً برلمانياً إلى وزير الخارجية حول المزارع العراقية المملوكة أو المستأجرة في الخارج .ودعت في بيان توزيدها ، بـ “جرد مفصل دقيق عن المزارع العراقية في الخارج المملوكة أو المستأجرة إلى الحكومة العراقية قبل عام ٢٠٠٣ لغرض استغلالها في زراعة المحاصيل الزراعية مثل الشاي والرز وغيرهما ، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصيف توجه سؤالاً برلمانياً إلى وزير الخارجية حول المزارع العراقية في الخارج) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصيف توجه سؤالاً برلمانياً إلى وزير الخارجية حول المزارع العراقية في الخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).