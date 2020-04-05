الولايات المتحدة تكسر حاجز الـ300 الف إصابة بكورونا

2020/04/05 | 11:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة عتبة 300 ألف حالة، بالإضافة إلى أكثر من 8100 وفاة، وفق ما أفادت به جامعة جونز هوبكنز.وقالت الجامعة التي تُحصي الإصابات على مستوى العالم ومقرّها بالتيمور، إنّ هناك 300915 إصابة مؤكّدة على الأقلّ في الولايات المتحدة، وإنّ عدد الوفيّات بلغ 8162، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.وتنبأ […]

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