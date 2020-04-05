الدفاع الايرانية تنتج الجيل الثالث من العدة الخاصة بتشخيص كورونا

2020/04/05 | 11:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس دائرة الصحة والاغاثة والعلاج بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية “رضا الله ورن” عن انتاج الجيل الثالث للعدة الخاصة بتشخيص فيروس كورونا وحزمة كاملة من المعدات لمواجهة الفيروس من قبل الخبراء بالصناعات الدفاعية.وقال هذا المسؤول ان العدة التشخيصية كانت قد صنعت في وزارة الدفاع قبل نحو 40 يوما ولكن كان من المفترض […]

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