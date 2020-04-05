صحة ذي قار تعلن عن الموقف الوبائي في المحافظة

2020/04/05 | 11:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن مدير صحة ذي قار، عبد الحسين الجابري، اليوم الاحد، عن الموقف الوبائي لعدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال الجابري، في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه "سجلت محافظة ذي قار ومنذ بدء ازمة وباء كورونا 18 اصابة بالفيروس، وحالاتان تماثلت للشفاء، وحالتان وافها الاجل".

وأضاف ان "14 حالة ما زالت راقدة في ردهات العزل المخصصة لهذا الغرض وتقدم لها خدمات الرعاية الصحية الاولية وفق معايير منظمة الصحة العالمية من اجل اكتسابها الشفاء التام".

وأكد ان "نتائج الفحص المختبري في مختبر الصحة العامة في بغداد اثبت ومنذ بدء ازمة كورونا سلامة 316 حالة كانت نتيجتها جميعا سالبة اي غير مصابة بهذا الفيروس".

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