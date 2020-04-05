الديوانية تعلن شفاء حالة رابعة من فيروس كورونا

2020/04/05 | 11:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أعلن رئيس خلية الازمة في الديوانية، زهير الشعلان، اليوم الاحد، عن شفاء احد الحالات المصابة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال الشعلان في بيان، تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "الإصابة الرابعة للمواطنة من أهالي قضاء الشامية اكتسبت الشفاء التام من الفيروس بحسب نتائج الفحص المختبرية التي وصلت قبل قليل بعمر 68 عام وتم إخراجها من العزل الى عائلتها".وأضاف انه "تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا في محافظة الديوانية الى إصابتين فقط وهما الإصابتين الأخيرتين في قضاء غماس وفي قضاء الدغارة".واكد الشعلان "هما تحت الرقابة الصحية وفي حالة صحية مستقرة، كما وصلت النتائج المختبرية للأشخاص الملامسين لحالتي غماس والدغارة وعددهم مايقارب الخمسون شخصاً وجميعها سالبة وسليمة ‎%‎100".

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