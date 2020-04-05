الكشف عن بديل للثوم والزنجبيل في تعزيز مناعة الجسم

2020/04/05 | 11:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الدكتورة مارغريتا كورولوفا، خبيرة التغذية الروسية، عن المواد الغذائية التي يمكن تناولها بدلا من الثوم والزنجبيل لتعزيز منظومة مناعة الجسم.وتشير الخبيرة في حديث أدلت به إلى صحيفة “فيتشيرنايا موسكفا”، إلى أن الثوم والزنجبيل يساعدان فعلا في تعزيز المناعة، ولكن ليس من الضروري التركيز عليهما، لأن تعزيز مناعة الجسم ممكن بتناول مواد غذائية أخرى.[…]

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