2020/04/05 | 11:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أى عضو مجلس النواب أحمد الجبوري، اليوم الاحد، ان تخلي الحكومة عن عراقيين الخارج دليل فقدان الشعور بالمسؤولية.وقال الجبوري في تغريدة على حسابه في تويتر، إن “تخلي الحكومة عن العراقيين من الطلاب والمرضى والعالقين في الدول الأجنبية ولا تتخذ قراراً بإلزام وزارة الخارجية وشركة الخطوط الجوية العراقية بإعادتهم لارض الوطن دليل واضح بفقدان الشعور […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: الحكومة “فاقدة للشعور” بتخليها عن عراقيي الخارج) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: الحكومة “فاقدة للشعور” بتخليها عن عراقيي الخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).