الصدر يغرّد ’’الرسالة السادسة’’ حول فيروس كورونا والمظلومين في العالم

2020/04/05 | 11:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-النجف

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، الأحد، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في النجف.

وقال مدير عام صحة النجف الاشرف، رضوان الكندي، في بيان: "نعلن للإخوة المواطنين عن قيام دائرة صحة النجف الاشرف عن تسجيل (6) إصابات جديد

بغداد اليوم- اربيل

اعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الاحد (05 نيسان 2020)، تسجيل 18 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "كوادرها الصحية سجلت 18 اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة اربيل &qu

بغداد اليوم – كربلاء

أعلنت دائرة صحة كربلاء، الأحد (5 نيسان 2020)، شفاء 7 مصابين بفايروس كورونا في المحافظة.

وقال المُتحدث باسم الدائرة ، سليم كاظم ، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه " الدائرة سجلت اليوم تماثُل ( 7 ) مُصابين ب‍في

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