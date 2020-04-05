مقر معسكر المنتخب الإيطالي يستقبل المصابين بكورونا

2020/04/05 | 11:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستقبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، المرضى الذين يحتاجون للبقاء في العزل بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد، وذلك في ساحة التدريبات الرئيسية التابعة له “كوفرتشيانو”، خارج مدينة فلورنسا.وقال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جابرييلي جرافينا في تصريحان نقلتها “لاغازيتا ديلو سبورت”، “سعيد لأن عرضنا قوبل بحماس من داريو نارديلا عمدة مدينة فلورنسا..جاهزون بكل […]

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