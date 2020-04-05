إصابة مغنية بريطانية بفيروس كورونا

2020/04/05 | 11:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة دخلت المغنية البريطانية نجمة الستينات ماريان فايثفول المستشفى، بعدما شخصت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، على ما قالت الشركة التي تتولى إدارة أعمالها.وغردت وكالة «ريبابليك ميديا» المتخصصة في شؤون الأوساط الموسيقية قائلة: أكد وكيل أعمال ماريان فايثفول أنها تعالج من مرض كوفيد-19 في مستشفى في لندن.وأضافت الوكالة: هي في وضع مستقر […]

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