2020/04/05 | 11:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير صحة إقليم كردستان يوضح حقيقة مصادرة شحنة مستلزمات طبية طارئة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/05 | 11:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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