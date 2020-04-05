صحة ذي قار: سلامة فحوصات 316 حالة مشتبه إصابتها بـ”كورونا”

2020/04/05 | 11:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام دائرة صحة محافظة ذي قار عبد الحسين الجابري اليوم الاحد عن سلامة فحوصات 316 حالة مشتبه اصابتها بفايروس كورونا منذ بداية ازمة الوباء فيما تم تسجيل 18 حالة اصابة مؤكدة منها 14 حالة تخضع للعزل الصحي فيما تماثلت حالتين للشفاء وحالتي وفاة.وقال الجابري في بيان له تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه […]

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