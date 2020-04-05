تفاوت غير مسبوق في بيع وشراء الدولار بالعراق

2020/04/05 | 12:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح والأسواق المحلية في بغداد، اليوم الأحد، (5 نيسان 2020).وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 123.600 دينار لكل 100 دولار.أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة: سعر بيع الدولار = 124.500 دينار.سعر شراء الدولار = 122.500 دينار.

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