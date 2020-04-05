اعتقال زعيم الفرع الأفغاني لداعش

2020/04/05 | 12:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات الأمن الأفغانية اعتقال زعيم فرع خراسان في جماعة داعش الإرهابية عبد الله أوراكزاي المعروف باسم اسلام فاروقي.وقال الأمن الأفغاني إن فاروقي اعتقل مع تسعةَ عشر عنصرا من الجماعة جنوبي البلاد، مشيرا الى أن من بين المعتقلين أيضا المسؤول العسكري للجماعة قاري زاهد حسب الوكالات.وأكد الأمن أن فاروقي أقر بعلاقته مع أجهزة […]

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