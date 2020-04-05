تأجيل نزال لقب الوزن الثقيل في الملاكمة بسبب كورونا

2020/04/05 | 12:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن إيدي هيران مروج ومنظم نزالات الملاكمة، تأجيل النزال الذي كان مقررا بين الملاكمين البريطاني أنطوني جوشوا والبلغاري كوبرات بوليف، لأجل غير مسمى؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وذكرت شبكة “سكاي سبورتس” أن “الموعد الجديد للنزال ومدى إمكانية إقامته في المكان نفسه فيما بعد، سيكون رهن الدراسة”.ونقلت الشبكة عن هيران، القول: “تحدثنا مع نادي […]

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