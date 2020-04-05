وزارة التخطيط تناقش اليوم دعم 5 ملايين عراقي بمنح الطوارئ

2020/04/05 | 12:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، الاحد، عن اجتماع لخلية الازمة في الوزارة لبحث دعم 5 ملايين عراقي ضمن خطة الطوارئ في مواجهة كورونا، مبينا ان الحكومة قررت اعفاء اجور الكهرباء والايجارات الحكومية لتخفيف الضغط على المواطن.وقال الهنداوي في بيان وتلتقه وكالة صدى , ان “الوزارة ستناقش خلال اجتماعها اليوم توزيع 300

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