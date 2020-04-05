لكي لاتكون مصدر عدوى إضافي.. تعرف على الطريقة الصحيحة لاستخدام الكمامة

2020/04/05 | 12:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة مع تسارع وتيرة تفشي فيروس كورونا وتخطي أرقام المصابين عتبة المليون شخص حول العالم، وعودة التوجه نحو ضرورة الكمامة لمواجهة الفيروس بعد تراجع منظمة الصحة العالمية عن اعتقادها السابق جزئيًا، وتوصية دراسات اميركية بضرورة الكمامة لمنع انتشار الفيروس، يجب معرفة الطريقة الصحيحة لوضع الكمامة.ونشرت منظمة الصحة العالمية على موقعها الإلكتروني في […]

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