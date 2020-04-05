الرئيس روحاني: الأنشطة الاقتصادية ستبدأ من السبت

2020/04/05 | 12:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاحد، أن الأنشطة الاقتصادية المنخفضة المخاطر ستبدأ عملها في المحافظات بشكل تدريجي اعتبارا من السبت المقبل.وفي ختام اجتماع للّجنة الوطنية لمكافحة كورونا، قال روحاني إن الأنشطة الاقتصادية المنخفضة المخاطر في العاصمة طهران ستعود للعمل بعد اسبوعين تحت إشراف وزارة الصحة، واضاف أن جميعَ السلع الضرورية تم نقلُها من […]

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