الداخلية :ضبط كدس للعتاد في جزيرة مكيشيفة والقبض على متهم في السيدية

2020/04/05 | 12:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، ضبط كدس للعتاد في جزيرة مكيشيفة، والقبض على متهم في منطقة السيدية ببغداد.

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