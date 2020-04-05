الداخلية: محاولات كسر الحظر لم تكن عفوية

2020/04/05 | 12:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكدت وزارة الداخلية، أن محاولات كسر حظر التجوال في بعض المحافظات لم تكن عفوية، لافتة إلى أن القوات الأمنية ستقف بحزم لتحقيق المصلحة العليا للبلاد.

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