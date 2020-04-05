إصابات كورونا العالمية تتجاوز المليون ومئتي ألف وأمريكا وإيطاليا على قمتي الإصابات والوفيات

2020/04/05 | 12:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت أحدث حصيلة عالمية لضحايا فايروس كورونا، تخطي عدد المصابين احتجز المليون ومائتي الف مصاب، ووصول عدد حالات الوفاة إلى أكثر من خمسة وستين الفا في مختلف دول العالم.

وأشارت الإحصاءات التي نشرتها جامعة “جون هوبكنز ” الأميركية، إلى تصدر الولايات المتحدة قائمة دول العالم من حيث عدد الإصابات، بتسجيلها أكثر من ثلاثمائة الف واثني عشر الف إصابة، وهو ما يمثل أكثر من ربع عدد الإصابات بالفيروس في العالم، فيما تصدرت إيطاليا قائمة عدد الوفيات بتسجيلها أكثر من خمسة عشر الفا وثلاثمائة وتسعين شخصا، وتلتها كل من اسبانيا وألمانيا وفرنسا.

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