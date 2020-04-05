كربلاء تعلن البدء بتوزيع الاراضي السكنية على عدد من شرائح المحافظة

2020/04/05 | 12:15 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، اليوم الأحد، البدء بتوزيع مجموعة من الاراضي السكنية على عدد من الشرائح المستحقة في المحافظة، مشيرا الى أن القرعة الخاصة بالتوزيع عن طريق البث المباشر من خلال القناة الرسمية لمنع التجمعات بسبب فايروس كورونا.وقال الخطابي في مؤتمر صحافي عقده في المحافظة ، انه “نعلن الأن البدء بتوزيع قطع

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