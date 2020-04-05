2020/04/05 | 12:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشف المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، اليوم الاحد، عن اجتماع لخلية الازمة في الوزارة لبحث دعم 5 ملايين عراقي ضمن خطة الطوارئ في مواجهة كورونا، مبينا ان الحكومة قررت اعفاء اجور الكهرباء والايجارات الحكومية لتخفيف الضغط على المواطن.وقال الهنداوي، ان “الوزارة ستناقش خلال اجتماعها اليوم توزيع 300 مليار دينار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. وزارة التخطيط تناقش دعم 5 ملايين عراقي بمنح الطوارئ) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. وزارة التخطيط تناقش دعم 5 ملايين عراقي بمنح الطوارئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).