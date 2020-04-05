تعرف على أسعار صرف الدولار في البورصة

2020/04/05 | 12:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

استقرت أسعار صرف الدولار، الاحد، في بورصة الكفاح والأسواق المحلية.

وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 123.600 دينار لكل 100 دولار.

أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة:

سعر بيع الدولار = 124.500 دينار.

سعر شراء الدولار = 122.500 دينار.

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