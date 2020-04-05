الكويت تصدر أول شحنة من نفط الخفجي في 5 سنوات

2020/04/05 | 12:20 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قالت وزارة النفط الكويتية، الأحد، إنه جرى تصدير أول شحنة لنفط الخفجي من العمليات المشتركة في المنطقة المحايدة المقسومة مع السعودية بعد انقطاع لنحو خمس سنوات.

وأفادت الوزارة في تغريدة أنه جرى تحميل الشحنة يومي السبت والأحد "عبر الناقلة الكويتية دار سلوى".

كان وزير النفط خالد الفاضل صرح يوم الجمعة أن الناقلة دار سلوى ستتجه إلى آسيا محملة بنحو مليون برميل من الخام.

بدأت السعودية والكويت الإنتاج التجريبي من حقول النفط التي يشتركان في إدارتها في شباط بعد الاتفاق في العام الماضي على إنهاء خلاف دام خمس سنوات بشأن المنطقة التي تضخ 0.5 بالمئة من إمدادات الخام العالمية.

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