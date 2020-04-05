البجعة السوداء تضرب صناعة الطاقة المتجددة.. نبيل المرسومي

2020/04/05 | 12:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: د.نبيل لمرسومي البجعة السوداء هي الصدمة المزدوجة وغير المتوقعة لكورونا وانهيار أسعار النفط ، التي أدت الى تقلص الجدوى الاقتصادية لإنتاج مصادر الطاقة البديلة وبالذات الطاقة المتجددة التي ترتفع فيها مستوى التكاليف على نحو كبير التي تسهم بنحو 19% من اجمالي الطاقة في العالم ، التي كان ينظر إليها كبديل أكثر مراعاة للبيئة […]

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