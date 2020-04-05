2020/04/05 | 12:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع موقع "أوبتا" المتخصص في إحصاءات وأرقام الرياضة، قائمة بأكثر اللاعبين مراوغة في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، خلال الموسم الحالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيمار يتفوق على مبابي في إحصائية جديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيمار يتفوق على مبابي في إحصائية جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).