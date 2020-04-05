صحة النجف تعلن مغادرة ٦٣ مواطنا من الحجر الصحي

2020/04/05 | 12:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية صحة النجف الاشرف، اليوم الاحد، مغادرة ٦٣ مواطنا من الحجر الصحي بعد انتهاء مدة 14 يوما دون ظهور اعراض فيروس كورونا عليهم.

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